Европа начала подготовку к ядерной войне с Россией

Страны Европы начали подготовку своих граждан к возможной ядерной войне с Россией. Об этом сообщает издание The Economist.

Швеция разослала населению пять миллионов листовок, в которых рассказывается об основных принципах выживания. Кроме того, в брошюрах власти призывают граждан заранее продумать план действий в случае нападения на страну.

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Как отмечает издание, цель распространения листовок — не запугать шведов, а побудить их к подготовке. Уточняется, что такой подход может снизить нагрузку на государственные структуры в случае кризисной ситуации.

Ранее Польша начала готовить население к войне. Варшава начала закупать вооружения на миллиарды евро и готовить граждан к потенциальному военному конфликту.