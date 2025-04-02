Назван претендент на пост нового генсека ООН

Аргентинец Рафаэль Гросси, глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), подтвердил свое намерение баллотироваться на пост генсека ООН. Об этом сообщает La Nación.

Должность генсека ООН станет вакантной в 2026 году с окончанием полномочий португальца Антониу Гутерриша. Днем 1 апреля Гросси выступил ​​в Аргентинском совете по международным отношениям и рассказал о своих планах.

Он отметил, что процесс отбора преемника Гутерриша еще не начался - процедура стартует в конце 2025 года, когда в рамках Генеральной Ассамблеи ООН будет опубликован соответствующий призыв к выдвижению кандидатур.

«Я обдумываю это, и обдумываю очень серьезно. Это все, что я могу сказать на данный момент», - так Гросси прокомментировал свои планы.

Он назвал себя «аргентинским дипломатом, находящимся в отпуске», поскольку как у главы МАГАТЭ на данный момент у него «нет иного гражданства, кроме гражданства МАГАТЭ». Гросси назвал честью возможное выдвижение на должность генсека ООН, но подчеркнул, что это вопрос, который должен решить президент страны.

Гросси добавил, что у него «прекрасные отношения» с президентом Аргентины Хавьером Милеем, и что они встречались несколько раз. Они обсудили «всю международную повестку дня».

Гросси также упомянул о «параличе» Совета безопасности ООН. По его мнению, сейчас Совбез «не может двигаться вперед».

«Если бы у нас был Совет Безопасности, который работал бы идеально, у нас, очевидно, не было бы тех конфликтов, которые есть сейчас. Мы должны признать реальность существующих стратегических поляризаций и то, какова возможность изменить это в краткосрочной или среднесрочной перспективе», - заключил он.

Гросси был избран директором МАГАТЭ в 2019 году. В последние годы он активно принимает участие в попытках деэскалации вокруг Запорожской АЭС. До этого он был послом Аргентины в Австрии, Словении, Словакии и международных организациях, базирующихся в Вене.