В НАТО приостановили обсуждение пересмотра отношений с Россией из-за переговоров США и России, сообщает издание Euractiv.

Издание со ссылкой на источники пишет, что в Североатлантическом альянсе временно приостановлены обсуждения по вопросу пересмотра отношений с Россией, передает РИА «Новости».

Эта пауза совпала с переговорами, которые США проводят с Москвой и Киевом. Предстоящий саммит альянса в Гааге должен был стать ключевым событием в отношениях с Россией, которые были «заморожены» с начала конфликта на Украине.

В США рассказали об отчаянии фон дер Ляйен из-за России

Согласно информации издания, дискуссии внутри НАТО не ведутся уже несколько месяцев. Неясна также позиция президента США по поводу отношений с Россией. Американский чиновник, пожелавший остаться анонимным, не смог ответить на вопрос Euractiv о позиции Вашингтона, но отметил, что обсуждения по саммиту в Гааге продолжаются.

Представитель США заявил, что все союзники по НАТО сходятся во мнении о необходимости прекращения насилия и разрушений на Украине. Он также добавил, что президент США стремится содействовать мирному разрешению конфликта.

Ранее в октябре прошлого года сообщалось, что министры обороны стран НАТО намерены пересмотреть политику альянса в отношении России.

Дональд Трамп заявил, что стремление Украины попасть в НАТО могло стать причиной полномасштабного конфликта с Россией.

Генсек НАТО Марк Рютте подчеркнул, что Россия остается «самой серьезной угрозой» безопасности альянса.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал генсека НАТО «смешным и жалким».