В США пересмотрели сроки окончания украинского конфликта

В США стали сильно сомневаться, что у администрации президента Дональда Трампа получится завершить украинский конфликт в ближайшие месяцы, хотя хозяин Белого дома неоднократно заявлял об обратном. Об этом передает агентство Reuters.

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По данным источников издания из высокопоставленных чиновников Белого дома, сейчас ведется разработка новым мер, при помощи которых можно будет надавить на Россию и Украину, что те сели за стол переговоров. Одновременно с этим в США не исключают затягивание конфликта.

Для Трампа такое положение дел является неприемлемым, так как это бьет по его имиджу. Ведь он сначала обещал прекратить противостояние Москвы и Киева за один день. Но потом отшутился, что это был сарказм. После были и другие заявления о сроках окончания конфликта.

В США призвали срочно заключить мир на Украине

Ранее американская сторона выступала с обвинениями в адрес киевского режима, что они не хотят мира и намеренно затягивают мирный процесс. Сейчас началась критика и России. Хотя Трамп и его окружение считают, что российский лидер Владимир Путин придерживается мирного урегулирования.

«МК» писал, что непростое движение по восстановлению отношений между США и Россией связано с укоренившимися интересами и старыми нарративами. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.