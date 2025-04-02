В США пересмотрели сроки окончания украинского конфликта
В США стали сильно сомневаться, что у администрации президента Дональда Трампа получится завершить украинский конфликт в ближайшие месяцы, хотя хозяин Белого дома неоднократно заявлял об обратном. Об этом передает агентство Reuters.
По данным источников издания из высокопоставленных чиновников Белого дома, сейчас ведется разработка новым мер, при помощи которых можно будет надавить на Россию и Украину, что те сели за стол переговоров. Одновременно с этим в США не исключают затягивание конфликта.
Для Трампа такое положение дел является неприемлемым, так как это бьет по его имиджу. Ведь он сначала обещал прекратить противостояние Москвы и Киева за один день. Но потом отшутился, что это был сарказм. После были и другие заявления о сроках окончания конфликта.
В США призвали срочно заключить мир на Украине
Ранее американская сторона выступала с обвинениями в адрес киевского режима, что они не хотят мира и намеренно затягивают мирный процесс. Сейчас началась критика и России. Хотя Трамп и его окружение считают, что российский лидер Владимир Путин придерживается мирного урегулирования.
«МК» писал, что непростое движение по восстановлению отношений между США и Россией связано с укоренившимися интересами и старыми нарративами. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.