Названо условие открытия границы России и Финляндии

По завершении конфликта на Украине есть возможность открытия границы между Россией и Финляндией. С таким мнением в беседе с «Лентой.ру» выступил заведующий кафедрой Европейских исследований Факультета международных отношений СПбГУ, член Российского совета по международным делам (РСМД) Константин Худолей.

«Если боевые действия [на Украине] будут прекращены, то тогда возможно открытие границы между Россией и Финляндией и смягчение ограничений», — указал он.

Финляндию заподозрили в желании создать минные поля на границе с Россией

По словам политолога, Финляндия все равно будет занимать очень сдержанную позицию по этому вопросу.

Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал финские власти объясниться по поводу закрытия границы с Россией.

До этого девять человек подали в ЕСПЧ иск из-за закрытия российско-финской границы.