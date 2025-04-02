Пока вы спали: оценка содержания Гренландии и проверка Маска на наркотики

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В сенате США пригрозили ужесточить санкции против России

Группа из 50 членов сената США заявила о готовности ужесточить антироссийские санкции. На такой шаг политика пойдут в том случае, если Москва не станет участвовать в мирном процессе по Украине, пишет РИА Новости.

"Эти санкции будут введены, если Россия откажется вести добросовестные переговоры о прочном мире с Украиной или предпримет другие усилия, включая военное вторжение, которые подорвут суверенитет Украины после заключения мира. Законодательство также устанавливает 500-процентные пошлины на импортируемые товары из стран, которые покупают российскую нефть, газ, уран и другие продукты", — утверждается в подготовленном политиками документе.

Отмечается, что в число сенаторов входят представители обеих основных партий.

Вучич заявил об ограниченной помощи СССР в освобождении Сербии от нацистов

Президент Сербии Александр Вучич в интервью блогеру Марио Науфалу заявил, что сербская армия самостоятельно освободила Югославию от немецкой оккупации во время Второй мировой войны. Он также отметил, что помощь СССР была ограничена, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующую публикацию на YouTube.

"Мы заплатили большую цену <…> мы получали ограниченную помощь от Красной Армии, но основой была наша армия", — сказал он.

Вучич также упомянул, что страна понесла большие потери как от действий нацистской Германии, так и хорватских усташей.

В американском конгрессе предложили обязать Маска сдать тест на наркотики

Член палаты представителей США от Демократической партии Майки Шеррилл предлагает обязать союзника президента Дональда Трампа, главу департамента эффективности правительства США (DOGE) Илона Маска и его сотрудников сдать тест на наркотики. Соответствующий законопроект уже подготовлен, пишет РИА новости со ссылкой на портал Axios.

"Демократ из палаты представителей представляет рискованный законопроект, который принудит заместителя Трампа и миллиардера Илона Маска, а также его сотрудников в DOGE пройти стандартное тестирование на наркотики", - говорится в публикации.

Отмечается, что в случае, если результаты будут положительными, то таких сотрудников предлагается отстранять от работы.

США готовят оценку стоимости содержания Гренландии, пишут СМИ

В Белом доме готовят оценку потенциальной стоимости содержания Гренландии в составе США. Чиновники пытаются определить финансовые последствия присоединения острова и предоставления государственных услуг для его жителей, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Washington Post.

"Белый дом готовит оценку стоимости для федерального правительства установления контроля над Гренландией... Чиновники Белого дома в последние недели предприняли шаги для определения финансовых последствий становления Гренландии территорией США, включая стоимость предоставления государственных услуг для 58 тысяч её жителей", - говорится в сообщении.

Умер американский актер Вэл Килмер, известный по роли Бэтмена

В возрасте 65 лет скончался американский актер Вэл Килмер, известный по роли Бэтмена в фильме "Бэтмен навсегда". Причиной смерти стала пневмония, пишет РИА Новости со ссылкой на газета New York Times.