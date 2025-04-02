В Германии подняли вопрос о законности конфискации российских активов в пользу Украины

Член бундестага от партии BSW («Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость») Андрей Хунко обратился к правительству ФРГ с запросом о правомерности конфискации российских государственных активов в пользу Украины. С соответствующим текстом обращения парламентария ознакомилась «Лента.ру».

«В какой степени федеральное правительство согласно с позицией верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас о том, что Украина имеет "законное право" на государственные активы Российской Федерации, которые должны быть конфискованы и переданы Украине?» — говорилось в запросе Хунко.

ЕС отказался от конфискации замороженных российских активов

Депутат также поинтересовался, «рассматривает ли федеральное правительство возможные негативные последствия такой конфискации: например, отток капитала иностранных инвесторов из ЕС.

Ответ на запрос предоставил парламентский статс-секретарь МИД Германии Томас Баггер. В своем ответе он сослался на позицию правительства, изложенную в ответе на парламентский запрос фракции ХДС/ХСС от 4 сентября 2024 года, не приводя дополнительных разъяснений по существу вопроса. В упомянутом документе правительство подчеркивало, что изъятие российских активов не противоречит закону.

Ранее стало известно, что стоимость замороженных в Швейцарии российских активов выросла на треть. Так, после того как страна ввела дополнительные санкции Европейского союза против сотен российских граждан и компаний, которые считаются близкими к Кремлю, объем замороженных денег резко вырос с 7,4 миллиарда швейцарских франков (8,4 миллиарда долларов). Общая сумма конфискованных активов выросла на 28 процентов — годом ранее была заблокирована сумма в 5,8 миллиарда франков