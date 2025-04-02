Newsweek: Украина захотела стать мировой военной державой

Украина стремится стать глобальной военной державой и может иметь хорошее будущее в области производства современного оружия. Такое заявление сделал председатель парламента Украины по иностранным делам Александр Мережко.

«Мы можем стать одним из крупнейших производителей современного оружия», — передает слова Мережко Newsweek.

Министр стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин, в свою очередь, отметил востребованность украинских технологий на международной арене.

В МИД РФ обратились к США из-за Украины

Украина 31 марта получила от Швеции военную помощь на сумму 1,6 миллиарда долларов, что является самым крупным пакетом с начала украинского конфликта. Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что средства направлены на закупку и производство оружия, а также на снабжение вооружения со складов. Франция также объявила о выделении двух миллиардов евро на военную поддержку, включая поставки оружия, боеприпасов и другие оборонные средства, такие как ракеты для Mirage и бронемашины.