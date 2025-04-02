Европейские политики безответственно говорят об отправке солдат на Украину, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен находится в отчаянии из-за невозможности повлиять на исход конфликта. Такое мнение высказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom профессор Колумбийского университета в Нью-Йорке Джеффри Сакс.

По мнению Сакса, позиция Европы по поводу Украины не имеет ничего общего с логикой, так как страну годами подталкивали к борьбе с Россией и уничтожению.

«Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посвятила весь срок председательства борьбе с Россией, она даже пыталась занять пост председателя НАТО, это многое говорит о ее отчаянии. Эти две организации так связаны, теперь сложно отличить одну от другой», - констатировал профессор Колумбийского университета в Нью-Йорке.

При этом, по его словам, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон «безответственно» говорят об отправке войск на Украину.

Фон дер Ляйен заявила, что цель санкций против России - нанести ущерб её экономике

Ранее на фоне переговоров о прекращении огня, которые ведут Россия, США и Украина, «коалиция желающих» начала обсуждать отправку миротворческих сил. Группа стран во главе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Британии Киром Стармером предлагает разместить на Украине европейские силы. В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз сохранит санкции против России.