Президент России Владимир Путин не пойдет на уступки американскому коллеге Дональду Трампу по вопросу конфликта на Украине. Такую возможность в беседе с News.ru исключил политолог Александр Перенджиев.

Эксперт напомнил, что глава Белого дома ставит задачу остановить боевые действия, однако Россия не может взять и прекратить проведение специальной военной операции, не достигнув заявленных целей. По мнению специалиста, все здравомыслящие люди понимают, что прекращать СВО просто так нельзя ни в коем случае.

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«В июне 2024 года Путин делал заявление, от которого нужно отталкиваться, — если о чем и договариваться, то после вывода ВСУ и всех, кто их поддерживает, с наших территорий — не только из Курской области, но и с новых территорий», — подчеркнул Перенджиев.

Ранее глава Белого дома отметил, что у России есть крайний срок, чтобы договориться о прекращении огня на Украине. Точных сроков при этом нет, он будет ориентироваться на интуицию. Трамп заявил, что существует «психологический дедлайн».