Маска и сотрудников DOGE могут заставить сдавать тесты на наркотики

Член палаты представителей от Демократической партии Мики Шеррилл вынесла на рассмотрение законопроект, который может заставить миллиардера Илона Маска и сотрудников департамента эффективности правительства (DOGE) проходить плановое тестирование на наркотики. Об этом сообщил американский портал Axios.

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Законопроект демократа, копия которого есть у Axios, потребует от государственных служащих особых категорий проходить тест на наркотики перед началом работы и участвовать в программе выборочного тестирования на наркотики.

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Любой, у кого результаты теста на определенные запрещенные наркотики окажутся положительными, будет отстранен от федеральной службы как минимум на год.

«Сейчас как никогда важно защитить американский народ от безрассудной некомпетентности администрации [президента Дональда] Трампа и ее вопиющего пренебрежения национальной безопасностью», — цитирует Шеррилл портал.

Она подчеркнула, что к работникам DOGE следует «применять те же стандарты, что и к другим служащим исполнительной власти».

1 апреля Трамп заявил, что DOGE «в какой-то момент» прекратит свою работу, поскольку предприниматель Илон Маск пробудет на госслужбе только в течение 130 дней.

Ранее сообщалось, что американский сенатор свыше 24 часов без перерыва критиковал политику Трампа.