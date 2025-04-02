Глава МАГАТЭ заявил о возможном визите в РФ в мае

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси не исключает возможность своего визита в Россию в мае. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

«Мы думаем о мае, возможно», — отметил он.

Гросси уточнил, что конкретная дата еще не определена.

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В феврале Гросси в ходе визита в Россию подчеркнул, что продолжение работы атомной электростанции в Запорожской области в условиях специальной военной операции является беспрецедентной ситуацией. Он добавил, что МАГАТЭ прикладывает усилия для предотвращения каких-либо «ядерных инцидентов» на этом инфраструктурном объекте. По словам Гросси, авария на Запорожской АЭС может привести к распространению радиации на обширных территориях.

Позже первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что МАГАТЭ не хватает смелости признать, что угрозы для безопасности Запорожской АЭС исходят только с украинской стороны. По его словам, Украина осуществляет обстрелы ЗАЭС «при попустительстве своих западных спонсоров».

Ранее Россия призвала Украину не мешать МАГАТЭ.