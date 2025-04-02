Украинский президент Владимир Зеленский доставил США немало проблем своим поведением в отношении сделки по минеральным ресурсам, заявил экс-полковник американской армии Дэниел Дэвис на YouTube.

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По его словам, Зеленский не подписал договор, когда министр финансов США Скотт Бессент был в Киеве с визитом. Украинский лидер проигнорировал соглашение и во время своей поездки в Белый дом.

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«Теперь снова не хочет подписывать сделку. Он играет в опасную игру, у него нет рычагов давления ни на США, ни на Россию», — добавил Дэвис.

Аналитик считает, что Киев пытается всеми силами получить место в НАТО, в том числе с помощью минеральной сделки.

Ранее политолог-американист Константин Блохин заявил, что отказ Зеленского подписывать соглашение с США отчасти выгоден как самому украинскому лидеру, так и его американскому коллеге Дональда Трампу.