Европейский суд потребовал от Финляндии объяснений из-за закрытия границ с РФ

Жители Финляндии российского происхождения обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на действия властей, которые закрыли границу с РФ. Из-за этого они потеряли возможность общаться с родственниками и навещать могилы близких в России. ЕСПЧ уже потребовал от Финляндии разъяснений по проблеме. Об этом говорится в жалобах и судебных документах.

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«Заявители с российскими корнями из Финляндии полагают, что у них не было доступа к эффективному средству правовой защиты своих прав. Верховный суд отказался их выслушать. ЕСПЧ теперь просит правительство Финляндии прокомментировать жалобы», — передает Helsingin Sanomat со ссылкой на жалобы.

IS: Финляндия собирается открыть границу с Россией

Высший административный суд отметил, что поездки между Финляндией и Россией не были полностью невозможны. По данным суда, не все пограничные переходы были закрыты, пишет финское издание.

Ранее сообщалось, что Финляндия рассмотрит возможность открытия границы с Россией не ранее конца 2025 года. С ноября 2023 года Финляндия ужесточила контроль на границе в ответ на увеличение числа беженцев из третьих стран. Финские официальные лица обвинили Россию в преднамеренной отправке ассимилянтов к их границе. В ответ на эти обвинения официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила категорическое несогласие с обвинениями и охарактеризовала их как проявление двойных стандартов со стороны западных стран.