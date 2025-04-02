В США допустили внесение изменений в ресурсную сделку с Украиной

Команда президента США Дональда Трампа рассматривает возможность внесения изменений в некоторые положения ресурсной сделки с Украиной, пишет Reuters со ссылкой на источник.

Американская сторона добивается, чтобы договор лучше отвечал экономическим интересам Киева, отметило агентство.

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«Представители администрации обсуждают внесение поправок в некоторые части предлагаемой сделки, чтобы сделать ее более отвечающей экономическим интересам Киева», — говорится в статье.

Ранее стало известно, что переданный Киеву проект ресурсной сделки с США включает в себя всю ресурсную базу Украины, включая частные добывающие предприятия.