Во Франции заявили о готовности к любым идеям по Украине

Франция в качестве председателя Совета Безопасности ООН будет готова к любым предложениям по Украине. Об этом пообещал французский постпред при организации Жером Бонафон, передает РИА Новости.

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«Мы, конечно, будем открыты для любых предложений», — заявил французский дипломат в ходе пресс-конференции в ответ на соответствующий вопрос.

Великобритания, Франция и Украина обсудят укрепление украинской безопасности

Ранее сообщалось, что представители военного командования Великобритании, Франции, Украины в ближайшие дни проведут встречу, которая будет посвящена обеспечению гарантий безопасности для Киева.