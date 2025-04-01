WP: Уолтц использовал почту на Gmail для служебных коммуникаций

Сотрудники Совета национальной безопасности Белого дома, в том числе советник президента США Дональда Трампа Майк Уолтц, использовали личную электронную почту на платформе Gmail для обсуждения государственных вопросов. Об этом пишет обозреватель Джон Хадсон в статье для The Washington Post.

Журналист отметил, что старший помощник Уолтца использовал коммерческий почтовый сервис для переписки с коллегами из других правительственных агентств. Должностные лица затрагивали вопросы, касающиеся военачальников, мощных систем вооружений в контексте продолжающегося конфликта.

Чиновник использовал свою учетную запись Gmail, представители других ведомств — правительственные учетные записи, уточнил Хадсон.

По его словам, высшие должностные лица США в последние недели постоянно подвергаются критике после так называемого «Сигналгейта» — инцидента с включением журналиста в правительственный чат.

Использование Gmail, которая «подвержена взлому, целевому фишингу и другим типам цифровой компрометации», снова подбросило свежий хворост в огонь скандала, который пытался потушить Трамп, констатировал автор статьи.

Эксперты по безопасности данных выразили тревогу, что специалисты по национальной безопасности США неохотно используют правительственный набор защищенных зашифрованных систем для рабочих коммуникаций, таких как JWICS, Объединенная всемирная система разведывательных коммуникаций, отметил Хадсон.