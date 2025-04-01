В США усомнились в скором урегулировании конфликта на Украине

Высокопоставленные представители администрации президента США Дональда Трампа в последние дни обсуждали вероятность того, что Соединенным Штатам не удастся добиться мирного урегулирования конфликта на Украине в ближайшие несколько месяцев. Об этом сообщает Reuters.

По словам источников агентства, Вашингтон разрабатывает новые планы давления на Киев и Москву, но все они не гарантируют успеха в скором урегулировании конфликта. На этом фоне команда Трампа рассматривает возможность его затягивания.

В Reuters отметили, что данный сценарий является негативным для Трампа, который неоднократно обещал быстрое урегулирование на Украине.

«Высокопоставленные американские чиновники в течение нескольких недель обвиняли Киев в нежелании продвигаться вперед в вопросе мирных переговоров. Но в последние дни они все больше разочаровываются в Москве», — говорится в тексте.

Согласно информации Reuters, на прошедших выходных Белый дом и Госдеп заявили, что президент России Владимир Путин сопротивляется попыткам США заключить прочное мирное соглашение. В связи с этим американские чиновники обсудили возможные санкции против РФ, которые могли бы подтолкнуть ее к завершению конфликта. О каких именно мерах идет речь не раскрывается, однако ранее Трамп допустил введение дополнительных 25-50% пошлин для покупателей российской нефти.