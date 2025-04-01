Зеленский: Украина получила военную помощь от Литвы

Владимир Зеленский заявил, что Украина получила военную помощь от Литвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на социальные сети.

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По словам Зеленского, Литва передала Киеву шесть систем ПВО. Какие именно установки получила Украина, он не уточнил. Кроме того, остается неизвестным, были ли они уже доставлены на Украину.

«Есть новые системы ПВО от Литвы — шесть», — заявил он.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин будет оказывать военную помощь Украине до 2029 года.