Зеленский анонсировал встречу стран, готовых отправить миротворцев на Украину
Владимир Зеленский анонсировал первую встречу стран, которые выразили готовность отправить миротворческий контингент на Украину. Об этом сообщают украинские СМИ.
Во время встречи с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок Зеленский объявил, что 4 апреля пройдет первая встреча представителей тех стран, которые готовы к отправке своих военных на Украину.
«Что касается вопроса контингента, то у нас будет встреча в пятницу будет встреча наших военных команд нескольких стран, узкий круг стран. Тех, кто будет готов разместить контингент в том или ином виде. <...> Были консультации, а это будет первая глубокая встреча. Мы увидим некоторые разъяснения и некоторые детали. Важно, что она будет базироваться на подготовленных предложениях украинской стороны», — заявил он.
Ранее заместитель председателя Европейской комиссии Кая Каллас прокомментировала отправку европейских миротворцев на Украину.