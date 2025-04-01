Зеленский анонсировал встречу стран, готовых отправить миротворцев на Украину

Владимир Зеленский анонсировал первую встречу стран, которые выразили готовность отправить миротворческий контингент на Украину. Об этом сообщают украинские СМИ.

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Во время встречи с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок Зеленский объявил, что 4 апреля пройдет первая встреча представителей тех стран, которые готовы к отправке своих военных на Украину.

«Что касается вопроса контингента, то у нас будет встреча в пятницу будет встреча наших военных команд нескольких стран, узкий круг стран. Тех, кто будет готов разместить контингент в том или ином виде. <...> Были консультации, а это будет первая глубокая встреча. Мы увидим некоторые разъяснения и некоторые детали. Важно, что она будет базироваться на подготовленных предложениях украинской стороны», — заявил он.

Ранее заместитель председателя Европейской комиссии Кая Каллас прокомментировала отправку европейских миротворцев на Украину.