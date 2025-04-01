Киев потребовал от Европейского союза определить конкретную дату, когда республика вступит в объединение, таким образом зафиксировав членство страны. Соответствующее условие озвучил во вторник, 1 апреля, заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква, выступая на конференции «Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени».

«Не бойтесь установить дату членства Украины в ЕС при условии, что Украина выполнит свою задачу, которую выполняет», – заявил он.

Замруководителя офиса президента республики подчеркнул, что Киев «будет настаивать на этом, когда будет говорить о возможных документах и договоренностях». Он добавил, что объявление конкретной даты необходимо, чтобы членство республики зафиксировали заранее.

Кроме того, Жовка призвал Европейский союз «двигаться с такой же скоростью, как Украина», имея ввиду европейскую часть работы по евроинтеграции страны. Он обратил внимание, что уже прошло три месяца 2025 года, «а к началу процесса открытия первого кластера (переговоров о вступлении в ЕС – Прим. ред.) не приблизились».

Ранее глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что вступление Украины в Европейский союз абсурдно, в том числе из-за неясности ее границ и невыполнения условий членства в политическом объединении.

Также он отметил, что вхождение республики в ЕС невыгодно из-за экономических последствий соответствующего решения.