Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой МИД Литвы Кястутисом Будрисом. Об этом украинский лидер написал в Telegram-канале. В частности, стороны обсудили усиление санкций Евросоюза (ЕС) против России.

По словам Зеленского, на встрече затронули вопросы, касающиеся совместного производства дронов и продолжения поддержки Украины. Помимо этого, Зеленский и Будрис обсудили возможность открытия наибольшего количества кластеров по вступлению Украины в ЕС.