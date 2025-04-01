Белый дом прокомментировал гибель четырех военных США в Литве

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила гибель четырех американских военнослужащих во время учений на болоте в Литве. Ее слова приводит РИА Новости.

Левитт отметила, что тела трех солдат нашли 31 марта, а четвертого обнаружили сегодня, 1 апреля. По ее словам, гибель американских солдат напоминает о «бескорыстной жертве», которую военные США приносят, «рискуя жизнями по всему миру, чтобы обеспечить безопасность» своей страны.

Напомним, что четверо американских военнослужащих 1-й бригады 3-й пехотной дивизии пропали во время плановых тактических учений в Литве, которые прошли 25 марта. На следующий день в болоте нашли бронированную ремонтно-эвакуационную машину M88, на котором они передвигались. Предполагалось, что они погибли, но официального подтверждения этой информации не было.