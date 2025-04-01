Bloomberg: Мелони пытается вставить нитку в иголку трансатлантических отношений

Вице-президент США Джей Ди Вэнс намерен посетить Италию в конце месяца. Его визитом хочет воспользоваться итальянский премьер Джорджа Мелони для улучшения трансатлантических отношений. Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что планы визита Вэнса находятся на стадии разработки и могут измениться.

«Мелони пытается вставить нитку в иголку трансатлантических отношений, и визит Вэнса будет представлять собой дипломатическую победу, поскольку она добивается своего собственного приглашения в Белый дом. Как лидер G7, она пытается оказать влияние на администрацию [Дональда Трампа], играющую по другим геополитическим правилам», — отмечают журналисты.

Ранее сообщалось, что Мелони старается избегать критики американского президента Дональда Трампа, чтобы освободиться от тарифов США на товары из ЕС.