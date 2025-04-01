В ООН прокомментировали идею о внешнем управлении на Украине

Россия не направляла в ООН запросов по вопросу временного управления на Украине, заявил представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов. Таким образом он опроверг слухи о возможном контакте с РФ, передает РИА Новости.

Мне не известно, чтобы кто-то официально передавал какую-либо информацию, — ответил Дюжаррик.

Ранее президент России Владимир Путин предложил ввести временное международное управление на Украине под эгидой ООН для проведения выборов. Он призвал обсудить этот вариант с США, Европой и другими партнерами России. Кроме того, по словам Путина, такая практика в работе ООН существует.

МИД РФ разъяснил механизм внешнего управления в контексте заявлений Путина по Украине

Позднее власти США отреагировали на предложение Путина, отказавшись обсуждать временное внешнее управление над Украиной. Как заявили в Белом доме, власть в стране определяется ее народом и конституцией. Москва, в свою очередь, настаивает на разоружении Украины, ее нейтралитете и выводе войск со всех территорий.