В Белом доме прокомментировали сообщения об уходе Маска с госслужбы

Предприниматель Илон Маск уйдет с госслужбы, когда его работа в Департаменте госэффективности (DOGE) будет завершена. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передает РИА Новости.

В СМИ появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп сообщил окружению о предстоящем уходе Маска из DOGE. Отмечалось, что это произойдет в ближайшие недели.

«Они оба публично заявили, что Илон уйдет с государственной службы в качестве специального госслужащего, когда его невероятная работа в департаменте будет завершена», — прокомментировала это Ливитт.

Также она назвала «мусором» информацию о предстоящем уходе Маска.

СМИ узнали об уходе Маска из правительства США

Ранее акции Tesla подорожали после новостей о скором уходе предпринимателя с поста главы DOGE. Они прибавили 5,32% до 282,85 доллара за ценную бумагу.