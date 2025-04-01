Раскрыты сроки решения по апелляции Ле Пен
Решение по апелляции лидера партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен против вынесенного ей приговора может быть принято летом 2026 года. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
«Кристоф Сулар [первый председатель Кассационного суда и председатель Высшего совета магистратуры] считает "очень хорошим" факт, что апелляционное разбирательство с вынесением решения летом 2026 года может состояться», — отмечается в материале телеканала.
Таким образом, как минимум, до лета 2026 года вопрос возможного участия Ле Пен в президентских выборах 2027 года остается открытым.
Ранее стало известно, что власти Франции инициируют новое расследование против лидера «Национального объединения» Ле Пен, обвиняя ее в неуважении и угрозах судьям. Сама политик обвинила президента страны Эммануэля Макрона в применении «атомной бомбы» против правой оппозиции, чтобы его преемник победил на президентских выборах 2027 года.