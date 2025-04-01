В Белом доме рассказали, когда начнут действовать новые импортные пошлины

Предстоящие импортные пошлины, о которых президент США Дональд Трамп объявит 2 апреля, начнут действовать незамедлительно, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Об этом сообщает РИА Новости.

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По ее словам, 2 апреля станет одним из важнейших дней в современной американской истории.

До этого глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что у Европейского союза есть «сильный план» в ответ на торговые пошлины со стороны Соединенных Штатов.

31 марта агентство Bloomberg сообщило, что президент США Дональд Трамп планирует ввести взаимные тарифы для всех стран со 2 апреля. До этого речь шла только о ряде государств, в частности, странах Евросоюза, Китае, Бразилии, Индии, Мексики и Канаде.

Пока неизвестно, какие именно тарифы хочет ввести Трамп, а также как они будут рассчитываться. Кроме того, в администрации американского лидера не озвучили, на каких условиях странам можно будет их избежать.

По данным Bloomberg, введение взаимных тарифов является частью плана Трампа по восстановлению мировой торговли и увеличению производства в США.