На ЗАЭС опровергли информацию об аварии

Нарушений в работе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) не зафиксировано, слухи об аварии не соответствуют действительности. Об этом сообщается в Telegram-канале станции.

Сообщается, что все шесть блоков ЗАЭС находятся в состоянии «холодный останов» и нарушений условий безопасности не зафиксировано. Также на станции рассказали, что радиационный фон на площадке и в зоне наблюдения не превышает природных значений, а эффективная работа персонала обеспечена полностью. На ЗАЭС пришли к выводу, что слухи об аварии являются неудачной первоапрельской шуткой.

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