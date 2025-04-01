Лондон пригрозил тюрьмой тем, кто утаит работу на Россию

Великобритания отнесла Россию к высшей (расширенной) категории в рамках новой Системы регистрации иностранного влияния (FIRS), пишет Bloomberg со ссылкой на источник.

Решение направлено на укрепление устойчивости Соединенного королевства к скрытому иностранному влиянию в политике, бизнесе и академических кругах.

Согласно законам королевства, всем, кто сотрудничает с российскими органами власти, вооруженными силами, полицией, разведкой, парламентом, политическими партиями следует зарегистрироваться должным образом с 1 июля, уточнили журналисты. В противном случае, им будет грозить тюремное заключение.

«[Россия] несет ответственность за неприемлемые угрозы нашей национальной безопасности — от разрушительных кибератак до злонамеренных попыток вмешательства в наши демократические процессы и покушений в этой стране», — подчеркнула министр внутренних дел королевства Иветт Купер.

Посольство РФ в Лондоне предупредило россиян об активности спецслужб Британии

По данным агентства, ранее к высшей категории Лондон отнес Иран. Третьей страной в списке может стать Китай.