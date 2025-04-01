В США рассказали о пути для переизбрания Трампа на третий срок

Путь для переизбрания президента США Дональда Трампа на третий срок есть, но для этого необходимо изменить конституцию. Об этом сообщил спикер палаты представителей Майк Джонсон, передает РИА Новости.

Ранее Трамп не исключил возможность переизбрания на третий срок, несмотря на содержащиеся в конституции США ограничения для этого. Он отмечал, что есть пути, по которым он сможет это сделать.

«Я всем говорю, читайте конституцию, есть конституционный путь. Придется изменить конституцию, так что это высокая планка», — сказал Джонсон.

Он убежден, что Трамп «признает конституционные ограничения».

Трамп заявил о наличии способов его выдвижения на третий срок

Напомним, что 22-я поправка к конституции США, принятая в 1951 году, запрещает одному и тому же лицу быть избранным президентом страны более двух раз. При этом там не уточняется, относится ли это к тем, кто занимает пост главы страны два срока подряд или же имеется в виду общее число сроков, которое не должно превышать двух. В настоящее время Трамп отрабатывает свой второй срок в роли президента США, но не подряд. До этого он занимал пост американского главы с 2017 по 2021 год.