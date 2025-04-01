Белый дом: Трамп лично вовлечён в урегулирование конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп лично вовлечён в урегулирование конфликта на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Наша команда продолжает взаимодействовать с россиянами, как и с украинцами, а президент продолжает быть очень и очень вовлечённым лично в эту тему каждый день», — цитирует её РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал сложными обсуждаемые с США в рамках урегулирования на Украине темы.

В Белом доме также отметили, что Трамп выразил недовольство высказываниями обеих сторон украинского конфликта.