Во Франции начали расследование из-за угроз в адрес судей, вынесших приговор Ле Пен

Французская полиция начала расследование после угроз в адрес судей, вынесших приговор лидеру парламентской фракции Марин Ле Пен и другим депутатам "Национального объединения" по делу о парламентских ассистентах. Об этом сообщило агентство AFP.

Генеральный прокурор Кассационного суда Реми Эйтс назвал недопустимыми "личные нападки на судей". По его мнению, эти угрозы влекут за собой уголовную ответственность.

По данным AFP, главе суда, вынесшего вердикт по этому делу, выделена личная охрана.

Суд в Париже в понедельник приговорил Ле Пен по делу о парламентских ассистентах к четырем годам лишения свободы, два из которых ей придется носить электронный браслет (остальные два года даны условно). Приговор парижского суда, по мнению экспертов, лишил ее возможности баллотироваться на выборах президента Франции в 2027 году.