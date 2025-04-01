Власти Франции начали новое расследование против лидера фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, пишет РИА Новости со ссылкой на судебный источник.

В понедельник, 31 марта, Ле Пен признали виновной по делу о хищении средств Европарламента.

После выхода из зала суда лидер фракции назвала приговор «политической смертью», отказалась просить о помиловании президента Франции Эммануэля Макрона, пообещала бороться за свои права.

«Новое расследование было начато после того, как угрозы были направлены в адрес судей парижского уголовного суда, которые в понедельник приговорили Марин Ле Пен к пятилетнему лишению права участвовать в выборах с немедленным исполнением приговора», — отметил источник.

Ранее Высший совет магистратов сообщил, что угрозы прозвучали в адрес судей, ведущих дело Ле Пен, после вынесения ей приговора.