DM: Стармер готовится к тому, что Трамп сбросит «тарифную бомбу» на Британию

Британский премьер Кир Стармер признаёт, что страна не сможет избежать тарифов со стороны США.

Об этом пишет Daily Mail.

«Стармер готовится к тому, что (американский президент) Дональд Трамп завтра сбросит тарифную бомбу, признавая, что его просьбы об освобождении Великобритании от уплаты пошлины не увенчались успехом», — указано в тексте.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила о негативных последствиях введения новых пошлин США для американцев.