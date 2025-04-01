СМИ раскрыли, почему Трамп говорит о третьем сроке

Издание The New York Times спросило у нескольких американских политиков о том, почему президент США Дональд Трамп начал делать заявления о своем третьем сроке — некоторые из опрошенных считают, что таким образом глава Белого дома «заставляет людей чувствовать себя неуютно». Об этом сообщает РБК.

Такой точкой зрения поделился представитель партии Республиканцев Дейв Карни. По его словам, американский президент «успешен» в том, чтобы заставлять людей чувствовать себя неуютно.

«(Слова Трампа — прим. ред.) заставляют людей чувствовать себя некомфортно. Люди левых взглядов сойдут с ума, и даст понять другим, что Трамп будет у власти дольше, чем мы думаем. Трамп успешен в том, чтобы заставить людей чувствовать себя неуютно», — заявил Карни.

При этом сенатор Джон Тьюн также добавил, что таким образом «Трамп развлекается». Такого же мнения придерживается член палаты представителей Стив Скализ. Он считает, что такими словами Трамп просто провоцирует дискуссии в обществе.

Ранее вопрос о третьем сроке Трампа задали пресс-секретарю Белого дома Кэролайн Ливитт.