Канада введет ответные пошлины на новые тарифы США

Канада введет ответные пошлины на новые тарифы, о которых объявил американский президент Дональд Трамп. Об этом, ссылаясь на выступление перед журналистами канадского премьер-министра Марка Карни, сообщает ТАСС.

Глава правительства заявил, что Канада будет бороться с новыми тарифами США с помощью контрмер. Она собирается защитить своих рабочих и построить самую сильную экономику среди всех стран "Большой семерки". Карни отметил, что в Вашингтоне дали понять о возможном введении в отношении Канады и других тарифов, которые затронут такие стратегические секторы экономики, как фармацевтическая промышленность, лесоматериалы и полупроводники.

2 апреля Трамп заявил, что введение американской администрацией по принципу взаимности таможенных пошлин в отношении всех стран ознаменует собой наступление экономической независимости Соединенных Штатов. По его словам то, что "страны делают с США, Вашингтон будет делать с ними".