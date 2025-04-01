Милей брал с бизнесменов по $20 тыс. за консультации

Хавьер Милей в 2021–2023 годах был депутатом в нижней палате Национального конгресса Аргентины. За возможность встретиться с ним в частном порядке он брал с бизнесменов по $20 тыс. После того, как политик в декабре 2023 года занял должность президента страны, консультации прекратились, пишет Bloomberg.

По данным агентства, встречи проходили ежемесячно, в них участвовали от пяти до десяти влиятельных бизнесменов, каждый из которых платил $20 тыс. наличными.

Источник заметил, что у Милея не было никаких ограничений касательно того, как он мог потратить полученные деньги, не велся и их официальный учет. Политик объяснял журналистам, что рассматривает эти встречи как продолжение своей работы в качестве экономического консультанта.

Госслужащие, согласно законодательству Аргентины, имеют право заниматься другой деятельностью, например консультациями, однако такие выплаты без документов в некоторых случаях могут быть восприняты как взятка, отметили эксперты.

Вместе с тем, уточнили аналитики, власти Аргентины в 2021-2023 годах не выдвигали каких-либо обвинений против Милея в контексте его консультационной деятельности.