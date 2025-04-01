Япония готовится к мощному землетрясению с сотнями тысяч погибших

В Японии с вероятностью в 80-90% произойдет «мегаземлетрясение» магнитудой 8-9, пишет Reuters. Оно может возникнуть в Нанкайском желобе, впадина находится у юго-западного побережья страны. Предполагается, что после землетрясения на побережье обрушится цунами высотой более 30 метров.

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Число погибших при землетрясении в Мьянме увеличилось

При худшем сценарии в результате катастрофы могут погибнуть до 300 тысяч человек, а эвакуация может потребоваться более чем для миллиона японцев, считают эксперты. Возможный ущерб экономике Японии от землетрясения оценивается почти в 2 трлн долларов.

Комментирует ведущий научный сотрудник Института физики Земли РАН Александр Жигалин:

Александр Жигалин, ведущий научный сотрудник Института физики Земли РАН:

«В Японии каждый день и помногу происходят землетрясения, японцы всегда готовы. Только вопрос, когда конкретно и с какой магнитудой. Факусимское землетрясение еще помнят японцы, а также те, кто занимается сейсмологией, когда решили, что будет такое же землетрясение, там тоже было восемь-девять баллов, но не в магнитуде, а по ощущениям. Конечно, сейчас японцы должны стоять на ушах, там очень мощная сейсмологическая сеть, поэтому они его не пропустят. Важно как можно быстрее начать спасать, если такое произойдет. Просто такая судьба у Японии — она находится в таком биологическом ракурсе, что бывают землетрясения такого уровня. Землетрясения совершенно разные, они не похожи друг на друга, но, единственное, они приходят внезапно, это самая большая беда. Убивает людей и приносит всякие разрушения не землетрясение, а последствия: обрушения высоких зданий, под которыми может оказаться очень много людей, цунами. Для Японии это очень важно».

Между тем новое землетрясение магнитудой пять зарегистрировано в Мьянме, недалеко от границы с Индией. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Недавнее мощное землетрясение магнитудой 8,2 произошло в Мьянме 28 марта. За ним последовало повторное землетрясение магнитудой 6,4. В результате в Мьянме погибли более двух тысяч человек.