Бербок: мирные переговоры по Украине зашли в тупик

Исполняющая обязанности министра иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что мирные переговоры по урегулированию украинского конфликта, проводимые американской администрацией, зашли в тупик.

Об этом пишет Euronews.

«Усилия президента США Дональда Трампа по достижению перемирия в продолжающемся конфликте зашли в тупик», — передаёт издание слова дипломата.

Также Бербок сказала, что «из-за тупиковой ситуации» между США и Россией будущая поддержка Украины со стороны Европы «абсолютно необходима».

Германия выдвинула США требование по соглашению с Украиной

Ранее Бербок призвала власти Соединённых Штатов не поддаваться «тактике затягивания времени», которой якобы придерживается Россия на переговорах.