СМИ: США могут потерять влияние в Латинской Америке из-за Трампа

Политика давления и угроз президента США Дональда Трампа в отношении Канады и стран Латинской Америки, направленная на укрепление американского влияния, может привести к обратным результатам и заставить эти государства налаживать связи с Китаем. Такое мнение высказывается в материале журнала Foreign Affairs.

Как отмечает автор статьи, глава центра по изучению международных отношений бразильского университета "Фонд Жетулиу Варгаса" Матиас Спектор, тактика Трампа может привести к краткосрочным уступкам, но не обеспечит влияние США в регионе в долгосрочной перспективе.

"Трамп требует многого, но мало предлагает взамен, - считает эксперт. - Его угрозы и запугивания не могут стать основой для устойчивого лидерства".

В статье приводятся примеры реакции стран региона, которые стали отходить от традиционных связей с США в пользу развития отношений с другими странами. Канада, несмотря на экономическую зависимость от США, стала активно развивать торговые отношения с Евросоюзом и странами Азии, а Аргентина и Бразилия продолжают укреплять связи с Китаем. Даже Панама, уступившая давлению США и отказавшаяся от участия в китайской инициативе "Один пояс - один путь", не стала полностью рвать связи с Пекином, отмечается в публикации.

Администрация США ввела 4 марта таможенные пошлины в размере 25% практически на весь импорт из Канады и Мексики, а также подняла тарифы на товары из Китая с 10% до 20%. 6 марта Трамп подписал указы об отсрочке до 2 апреля введения 25-процентных импортных пошлин на товары из Канады и Мексики, которые подпадают под трехстороннее торговое соглашение. Он указал, что после этой даты подобных послаблений не будет. Кроме того, Трамп ранее объявил о намерении ввести новые ответные пошлины на импортные товары с 2 апреля. По его словам, в среднем Евросоюз, Бразилия, Индия, Канада, Китай и Мексика взимают с США гораздо более высокие пошлины, чем Соединенные Штаты с них.

Ранее Трамп заявлял о намерении расширить границы Соединенных Штатов за счет Канады, Гренландии и Панамского канала. По его мнению, вхождение Канады в США отвечает интересам канадцев, Гренландия необходима Вашингтону для защиты национальной безопасности, а Панамский канал Трамп намерен освободить от якобы чрезмерного влияния Китая и вернуть его под контроль американцев.