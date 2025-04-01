У Европейского союза есть «сильный план» в ответ на торговые пошлины со стороны президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом пишет The Guardian.

Накануне стало известно, что Трамп планирует ввести взаимные тарифы для всех стран со 2 апреля. До этого речь шла только о ряде государств, в частности, странах Евросоюза, Китае, Бразилии, Индии, Мексики и Канаде.

По словам главы ЕК, Брюссель надеется найти выход из ситуации путем переговоров, но будет защищать собственные интересы.

«Но если это будет необходимо, у нас есть сильный план ответных действий, и мы его применим», – подчеркнула фон дер Ляйен.

Глава ЕК уточнила, что у Европы «много карт», от торговли до технологий и размера рынка.