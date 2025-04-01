Гуцул раскрыла причину своего задержания

Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что ее незаконное задержание властями Молдавии является частью кампании по ликвидации автономии. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

В своем обращении к вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, переданному через адвокатов, Гуцул заявила, что «закон в Молдавии превратился в оружие в руках власти, что свидетельствует о начале конца правосудия в республике».

«Именно это сейчас происходит с Гагаузией. Мое незаконное задержание — лишь часть кампании по ликвидации нашей автономии», — сказала она.

Гуцул выразила надежду на содействие со стороны Вэнса в политической оценке происходящих нарушений в Гагаузии. Она подчеркнула, что автономия не стремится к конфронтации, а хочет лишь сохранить свое законное право на особый правовой статус в рамках Молдавии.

«Ваше внимание к нашей ситуации способно не только защитить права гагаузского народа, но и предотвратить эскалацию напряженности в стратегически важном Черноморском регионе», — добавила Гуцул.

Напомним, что главу Гагаузии задержали в аэропорту Кишинева и доставили в Национальный антикоррупционный центра 25 марта. Основание к этому стало дело о незаконном финансировании избирательной кампании во время выборов в автономии в 2023 году. Гуцул арестовали на 20 суток.