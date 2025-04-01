В Европе назвали срок вступления Украины в ЕС

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что членство Украины в Евросоюзе «вполне достижимо», и выразил надежду, что Киев станет членом политического объединения к 2030 году. Его слова приводит «РБК-Украина».

«Мы верим в то, что это вполне достижимо. И очень конкретная дата, которую упомянул мой президент, это не просто какая-то идея. Мы верим, что мы можем сделать так, чтобы 1 января 2030 года Украина стала членом ЕС», — заявил Будрис.

В то же время он подчеркнул, что для достижения поставленной цели Киеву придется выполнить «огромный объем работы».

Соглашение по недрам помешает вступлению Украины в ЕС

В феврале глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен допустила вступление Украины в Евросоюз до 2030 года. Глава ЕК сочла соответствующую идею президента Литвы Гитанаса Науседы «очень благородной инициативой, поскольку она свидетельствует о большой политической воле и удивительной поддержке». В то же время фон дер Ляйен подчеркнула, что процесс вступления в ЕС всегда учитывает достижения и заслуги.