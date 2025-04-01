Арестованная в Кишинёве глава Гагаузии Евгения Гуцул обратилась к американскому вице-президенту Джей Ди Вэнсу с просьбой дать оценку США происходящим нарушениям в автономии.

В письме, переданном через её адвокатов, Гуцул назвала свой незаконный арест частью кампании по ликвидации автономии.

«Закон в Молдове превратился в оружие в руках власти. Вы, как и я, прекрасно понимаете, что это — начало конца правосудия», — цитирует её РИА Новости.

28 марта суд в Молдавии арестовал Гуцул на 20 суток по обвинениям в связи с якобы нелегальным финансированием избирательной кампании в 2023 году.

«Я не сдамся»: Гуцул сделала важное заявление

Гуцул заявила, что не откажется от поста башкана Гагаузии.

Она также обратилась к президенту США Дональду Трампу с призывом предотвратить новый возможный гражданский конфликт в Молдавии.