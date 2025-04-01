Политолог Александр Каргин в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщения о скором уходе миллиардера Илона Маска с поста главы Департамента по повышению эффективности правительства США (DOGE).

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Департамент по повышению эффективности правительства «в какой-то момент» прекратит свою работу, поскольку Илон Маск пробудет на госслужбе только в течение 130 дней. «Я буду держать его столько, сколько смогу. Он очень талантливый парень», — приводил ТАСС заявление американского президента по поводу его ключевого публичного сторонника. Трамп также сообщил журналистам, что Маск «очень умен и отлично справляется со своей работой», но предпринимателю нужно будет вернуться к управлению бизнесом «в большой компании».

Илон Маск не является и никогда не являлся американским госслужащим в чистом виде. Департамент по повышению эффективности правительства – это что-то наподобие группы приглашенных со стороны специалистов с временным контрактом. Этот департамент изначально создавался, как временный, однако это не означает, что его не могут сделать постоянным. При этом Маск не мог стать его полноценным руководителем, ведь он продолжает возглавлять свои компании. То есть чтобы стать полноценным американским госслужащим, ему пришлось бы уйти из бизнеса. Но он не стал этого делать. Александр Каргин Востоковед, политолог, эксперт по США, Израилю и Ближнему Востоку

В случае необходимости Трамп смог бы продлить срок нахождения Маска на госслужбе, подчеркнул эксперт.

«Но, судя по всему, президент США не хочет этого делать. Полагаю, отчасти это связано с конфликтами Маска с членами команды Трампа. Известно, что бизнесмен конфликтовал с полноценными действующими чиновниками - [госсекретарем Соединенных Штатов] Марко Рубио, а также с новым министром обороны страны Питом Хегсетом. А это те люди, которые близки к Трампу, на которых опирается президент США. Сейчас Трамп пытается избежать ошибок своего первого срока, когда в его административном окружении была постоянная чехарда. При этом Маск тут является немного раздражающей фигурой, ведь он постоянно меняет чиновников и пытается вмешиваться в работу различных ведомств. Иногда он это делает по делу, а иногда – не совсем. К примеру, в конфликте Маска с Рубио президент США встал на сторону госсекретаря… Трамп, как государственный деятель, всегда поддерживает назначенных им чиновников, а Маск – это все-таки человек со стороны, который так и не захотел полностью уйти на госслужбу», - отметил Каргин.

Во главе DOGE Маск должен был помочь Трампу вытеснить из госаппарата всех чиновников, связанных с экс-президентом США Джо Байденом и нелояльных действующему американскому лидеру, отметил специалист.

«Пока Маск справился с этой задачей лишь частично. Deep state [«глубинное государство»], по сути, им уже уничтожено, но пред Маском стоит еще ряд задач. Однако и 130 дней его пребывания на поту главы DOGE еще не прошло. Поэтому у бизнесмена в запасе еще есть определенное время», - сказал аналитик.

Высокая степень влияния Маска на Трампа сохранится и после его ухода из DOGE, считает Каргин.

«Трамп заинтересован в хороших отношениях с владельцем соцсети X [в прошлом известной как Twitter], поскольку она является мощнейшим инструментом воздействия на общественное мнение в США. А Маску, в свою очередь, тоже нужны хорошие отношения с Трампом, ведь его компании во многом ориентированы на взаимодействие с американским государством», - заключил он.

Ранее Маск посетил штаб-квартиру ЦРУ.