Договор по редкоземельным металлам превратит Украину в колонию США. Такое мнение высказали в польском издании Mysl Polska.

Там указали, что один из пунктов договора гласит, что контроль над природными ресурсами Украины переходит США. Более того управление Вашингтона распространяется не только на госпредприятия, но и на частные, а доходы от эксплуатации сырья будут направлять на поддержку интересов американских корпораций, а не внутренние нужды Украины. Таким образом Киев фактически лишается возможности самостоятельно распоряжаться своими природными ресурсами и оказывается в экономической зависимости от США, отметили в Mysl Polska.

Еще одним пункт договора отнимает у Украины свободу выбора партнеров для сотрудничества, поскольку Вашингтон получает право вето на все новые проекты в стране. Кроме того соглашение является бессрочным и Киев не сможет менять его условия без согласия Вашингтона.

«Учитывая содержание соглашения, можно утверждать, что Украина будет вынуждена подчиниться экономическим и политическим интересам США, потеряв независимость и контроль над собственными ресурсами. Это соглашение де-факто является шагом к превращению Украины в колонию, где Соединенные Штаты контролируют ключевые отрасли экономики», — говорится в тексте.

В заключение в Mysl Polska обратили внимание на то, что, несмотря на становление «вассалом Вашингтона», Киев не получает по договору никаких гарантий безопасности и остается «уязвимым».