Лидер французской правой партии «Национальное объединение» Жордан Барделла, сменивший на этом посту Марин Ле Пен, занял первое место в опросе избирателей среди потенциальных кандидатов на президентских выборах 2027 года. Результаты опроса, проведенного компанией Toluna Harris Interactive, публикует радио RTL.

От 35 до 36 процентов респондентов заявили, что готовы отдать свой голос за Барделла в случае его выдвижения вместо Марин Ле Пен. Отмечается, что процент его поддержки варьируется в зависимости от того, кто будет выдвинут в качестве его оппонента партией «Республиканцы»: политик Лоран Вокье или действующий министр внутренних дел Брюно Ретайо.

Другие потенциальные кандидаты, а именно экс-премьер Эдуар Филипп и лидер левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, уступают Барделла с рейтингом поддержки в 25 и 13 процентов соответственно.

Во Франции заявили о двух сценариях для Ле Пен стать кандидатом на выборах

31 марта парижский суд признал Ле Пен и восьмерых депутатов от «Национального объединения» виновными по делу о парламентских ассистентах. Политика приговорили к лишению свободы на четыре года, два из которых будут условными, и запрету избираться на государственные должности в течение пяти лет. Если приговор не будет отменен до президентских выборов 2027 года, Ле Пен не сможет принять в них участие.