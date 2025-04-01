Завершение конфликта и восстановление отношений с Россией является главным национальным интересом Украины. Об этом у себя в Telegram-канале заявил выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

Он указал, что на разных этапах истории у Украины были разные нацинтересы, но ни в один из периодов они не соблюдались, потому что политики «продавали душу дьяволу», становясь агентами определенной западной структуры, которые хотели от них лишь выполнения задач прямо соответствующих интересам Запада. По словам Дмитрука, одна из основных таких задач заключалась в создании из Украины анти-России и ее продвижение к войне с РФ.

«На данном этапе, я считаю, что главным национальным интересом Украины и главной задачей являются окончание войны, восстановление и укрепление отношений с РФ. Конечно, я убежден в необходимости более глобального единства во имя будущей жизни, но это общая часть именно этого конкретного составляющего этапа. Также я убежден в том, что единственной настоящей гарантией безопасности для Украины могут быть только прозрачные и прямые взаимоотношения с Россией», — написал депутат.

По его мнению, это гарантирует Киеву «мир, безопасность, коллективное развитие и участие в мировой экономике». Остальные же формы взаимодействия с РФ Дмитрук назвал «блефом и манипуляцией», а политиков, которые имеют идею войны — врагами Украины, которые должны отвечать по всей строгости закона».