9 Мая смешали с грязью: Европа и Прибалтика объявили войну Дню Победы
После начала спецоперации на Украине европейские страны развернули беспрецедентную кампанию по дискредитации исторической памяти о Второй мировой войне и вкладе воинов Красной армии в победу над гитлеровской Германией и ее союзниками. Систематические провокации, унижения российских дипломатов и демонтаж советских мемориалов стали новой реальностью праздника 9 Мая. Почему Европа объявила войну Дню Победы — в материале NEWS.ru.
Как в Польше устраивали провокации против Дня Победы
После начала СВО на Украине в европейских странах усилились антироссийские настроения, одним из проявлений которых стали провокации в День Победы. Так, 9 мая 2022 года в Варшаве во время возложения венков к мемориалу советских солдат российского посла Сергея Андреева облили красным сиропом. На мероприятие пришли агрессивно настроенные поляки и украинцы, которые преградили путь дипломату и выкрикивали оскорбления в его адрес. Почтить память павших за освобождение Польши воинов Красной армии Андрееву так и не дали: его вынудили покинуть мемориал в сопровождений стражей порядка.
По его словам, никто из российских дипломатов не пострадал. Андреев также рассказал, что посольство РФ планировало провести в День Победы более масштабное мероприятие, в частности акцию «Бессмертный полк», однако от этого пришлось отказаться из-за особых рекомендаций МИД Польши.
Дипломат сообщил об угрозах незадолго до праздника. 7 мая Андреев заявил, что формат мероприятий по случаю Дня Победы в Польше был сведен к минимуму из-за появившихся в Сети призывов к протестным акциям вплоть до физического насилия.
Осенью того же года в Польше снесли сразу четыре памятника воинам Красной армии — в городах Глубчице, Бычина, Боболице и Сташув. Эти мемориалы там назвали «памятниками лжи» — якобы в 1945 году советские солдаты не освободили поляков от нацизма, а принесли им «новое рабство».
Через год, 9 мая 2023 года, в Варшаве агрессивная толпа снова помешала Андрееву возложить цветы на мемориальном кладбище. Главу дипмиссии и сопровождавших его сотрудников посольства вынудили уехать. По словам свидетеля инцидента, собравшиеся требовали от российского посла снять георгиевскую ленточку.
Почему с Днем Победы воюют в Прибалтике
Традиционно наиболее агрессивное противодействие празднование Дня Победы встречает в странах Балтии. Так, в Латвии 9 мая 2023 года за возложение цветов к демонтированным мемориалам советским воинам арестовали 17 человек и возбудили в их отношении 23 административных и четыре уголовных дела. Помимо прочего, им вменили демонстрацию запрещенных в стране символов, в частности георгиевских ленточек.
В Эстонии в тот же день жители Нарвы слушали с набережной посвященный Дню Победы концерт в российском Ивангороде. Один из слушателей развернул украинский флаг в сторону концертной площадки. Русскоговорящий пенсионер потребовал от провокатора убрать флаг, а когда тот не подчинился, столкнул его с возвышенности. Пенсионера задержали стражи порядка, впоследствии его приговорили к одному году и трем месяцам условного срока.
По мнению лишенного ВНЖ и депортированного из Литвы российского журналиста Владимира Водо, отношение стран Балтии к празднованию 9 Мая — это лишь наиболее явное проявление их последовательной политики в отношении России.
«Что касается Латвии, Литвы и Эстонии, это уже из области психиатрии. Если взять последние эксцессы в Литве (они не связаны непосредственно с Днем Победы, они связаны с Россией), например, американский фильм „Анора“, который получил пять „Оскаров“, запретили в республике к прокату, потому что актеры живут в России», — пояснил Водо NEWS.ru.
Он также привел пример предстоящего фестиваля уличной музыки в Вильнюсе. Организаторы этого мероприятия известили участников, что, согласно резолюции вильнюсского муниципалитета, нельзя будет исполнять произведения русских композиторов, а также песни на русском языке.
Кто еще и почему выступал против Дня Победы
9 мая 2023 года канцлер Германии Олаф Шольц заявил в Европейском парламенте в Страсбурге, что страны Евросоюза не должны бояться «демонстрации силы» российских войск. Так он прокомментировал прошедший в Москве на Красной площади парад Победы.
«Страны Западной Европы, которые сегодня остались под властью глобалистов, — это закоперщики: Великобритания, Франция и Германия. Они пытаются оспорить итоги Второй мировой войны, особенно Германия, которая считает себя якобы потерпевшей, хотя она — агрессор, который получил по заслугам», — заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы генерал Андрей Гурулев.
Отношение к Дню Победы или к Дню освобождения Германии от фашизма радикально изменилось, поскольку эти памятные даты не подходят сейчас под доктрину «Россия — агрессор», рассказал NEWS.ru экс-депутат бундестага Вальдемар Гердт.
«Если, с одной стороны, вдалбливать в головы граждан Германии и всего мира, что Россия — агрессор, а с другой стороны, праздновать день освобождения от фашизма, в котором Россия сыграла ключевую роль, то это совсем не подходит логике пропаганды», — пояснил он.
По словам германского политолога Александра Рара, в ФРГ есть «определенное неприятие» по отношению к Дню Победы.
«Оно выражается в полном игнорировании данных торжеств. Большая часть немцев всегда относилась к этому дню в лучшем случае нейтрально, а в худшем — как к замене одной диктатуры на другую. Западные немцы, во всяком случае, не праздновали победу советских войск, они радовались победе американских», — пояснил он NEWS.ru.
По его словам, он каждый год присутствует на церемонии возложения венков у Бранденбургских ворот и у памятника Неизвестному Солдату рядом.
«Там собирается значительная часть российской диаспоры. Сегодня там также проходят молебны. Я не вижу, чтобы немецкие власти этому препятствовали. Единственное, что изменилось после начала спецоперации, — георгиевские ленты и советская символика были запрещены», — добавил политолог.
Почему в Европе развязали информационную войну против Дня Победы
Инциденты в День Победы происходили и до начала спецоперации. 9 мая 2018 года в центре Праги проходил митинг против тогдашнего премьер-министра страны Андрея Бабиша. В это время на площади появилась автоколонна празднующих День Победы пражан, на многих машинах была советская символика. Протестующие напали на колонну, но полицейские успели вмешаться. Накануне этого инцидента, в ночь с 7 на 8 мая, неизвестные осквернили памятник советскому маршалу Ивану Коневу в Праге. Монумент облили розовой краской. В МИД России призвали Чехию обеспечить сохранность памятника и наказать виновных. Вместо этого в апреле 2020 года монумент демонтировали.
В Европе идет целенаправленное разрушение истории, дискредитация Великой Победы и вклада СССР, заявил NEWS.ru глава Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.
«Идет устранение от этой Победы Советского Союза и нашей многонациональной Красной армии. Это сегодня происходит в школах, там говорят, что американцы и англичане победили. Сегодня никто не говорит, что французы и другие народы, входящие сегодня в Европейский союз, представляли Вооруженные силы Германии. Из них складывались даже не дивизии, а целые армии. Они понесли больше потери. И теперь их воспринимают как ветеранов, а также выделяют им меры социальной поддержки», — указал он.
По его словам, это информационно-психологическая диверсия в отношении России, которая представляет серьезную угрозу. «Они сначала разрушили Советский Союз, а сейчас пытаются разрушить Россию. Сегодня только наша страна и Белоруссия стоят на прежних позициях. Коррозия смыслов прослеживается даже в других странах — участницах ЕАЭС и СНГ. Там наблюдаются попытки выстроить какую-то свою историческую концепцию. Это большая проблема», — подчеркнул Клинцевич.
Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в беседе с NEWS.ru выразил убеждение, что попытки стран Запада переписать историю Второй мировой войны объясняются русофобией их политических элит.
«На Западе знают, что 9 Мая — священная для нашей страны дата. Там видят, как мы сохраняем память о подвиге нашего народа, гордимся своими предками безотносительно политической ситуации в мире. Все это не может не бесить настоящих русофобов, из которых состоят современные элиты на Западе. По большому счету они такими были во все времена. Наши победы им всегда поперек горла!» — заявил Миронов.
Другая причина, по его словам, заключается в самой сути праздника.
«Над кем и над чем мы празднуем победу? Над нацизмом, фашизмом, над захватчиками и поработителями, над теми, кто считал себя людьми первого сорта, а нас — второго. Но ведь ровно эту же идеологию веками и до Гитлера исповедовали на Западе в эпоху колониализма! И исповедуют до сих пор, прикрываясь демократией и правами человека. Слова про „Европу — цветущий сад“ — это классический нацизм! Поэтому не могут они спокойно смотреть, как мы празднуем победу над ними. Но мы будем, и не только 9 мая, но и в другие дни — дни новых побед, которых мы обязательно добьемся!» — добавил политик.
«Великая Победа была, есть и останется. Уже не за горами, буквально дни остались до 80-летия нашей Великой Победы. 9 мая на параде посмотрим, кто с нами, а кто — против нас. И с теми, кто против нас, мы будем усиленно работать, чтобы они признали нашу Победу», — заключил Гурулев.