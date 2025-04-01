9 Мая смешали с грязью: Европа и Прибалтика объявили войну Дню Победы

После начала спецоперации на Украине европейские страны развернули беспрецедентную кампанию по дискредитации исторической памяти о Второй мировой войне и вкладе воинов Красной армии в победу над гитлеровской Германией и ее союзниками. Систематические провокации, унижения российских дипломатов и демонтаж советских мемориалов стали новой реальностью праздника 9 Мая. Почему Европа объявила войну Дню Победы — в материале NEWS.ru.

Как в Польше устраивали провокации против Дня Победы

После начала СВО на Украине в европейских странах усилились антироссийские настроения, одним из проявлений которых стали провокации в День Победы. Так, 9 мая 2022 года в Варшаве во время возложения венков к мемориалу советских солдат российского посла Сергея Андреева облили красным сиропом. На мероприятие пришли агрессивно настроенные поляки и украинцы, которые преградили путь дипломату и выкрикивали оскорбления в его адрес. Почтить память павших за освобождение Польши воинов Красной армии Андрееву так и не дали: его вынудили покинуть мемориал в сопровождений стражей порядка.

По его словам, никто из российских дипломатов не пострадал. Андреев также рассказал, что посольство РФ планировало провести в День Победы более масштабное мероприятие, в частности акцию «Бессмертный полк», однако от этого пришлось отказаться из-за особых рекомендаций МИД Польши.

Дипломат сообщил об угрозах незадолго до праздника. 7 мая Андреев заявил, что формат мероприятий по случаю Дня Победы в Польше был сведен к минимуму из-за появившихся в Сети призывов к протестным акциям вплоть до физического насилия.

Осенью того же года в Польше снесли сразу четыре памятника воинам Красной армии — в городах Глубчице, Бычина, Боболице и Сташув. Эти мемориалы там назвали «памятниками лжи» — якобы в 1945 году советские солдаты не освободили поляков от нацизма, а принесли им «новое рабство».

Через год, 9 мая 2023 года, в Варшаве агрессивная толпа снова помешала Андрееву возложить цветы на мемориальном кладбище. Главу дипмиссии и сопровождавших его сотрудников посольства вынудили уехать. По словам свидетеля инцидента, собравшиеся требовали от российского посла снять георгиевскую ленточку.

Почему с Днем Победы воюют в Прибалтике

Традиционно наиболее агрессивное противодействие празднование Дня Победы встречает в странах Балтии. Так, в Латвии 9 мая 2023 года за возложение цветов к демонтированным мемориалам советским воинам арестовали 17 человек и возбудили в их отношении 23 административных и четыре уголовных дела. Помимо прочего, им вменили демонстрацию запрещенных в стране символов, в частности георгиевских ленточек.

В Эстонии в тот же день жители Нарвы слушали с набережной посвященный Дню Победы концерт в российском Ивангороде. Один из слушателей развернул украинский флаг в сторону концертной площадки. Русскоговорящий пенсионер потребовал от провокатора убрать флаг, а когда тот не подчинился, столкнул его с возвышенности. Пенсионера задержали стражи порядка, впоследствии его приговорили к одному году и трем месяцам условного срока.

По мнению лишенного ВНЖ и депортированного из Литвы российского журналиста Владимира Водо, отношение стран Балтии к празднованию 9 Мая — это лишь наиболее явное проявление их последовательной политики в отношении России.

«Что касается Латвии, Литвы и Эстонии, это уже из области психиатрии. Если взять последние эксцессы в Литве (они не связаны непосредственно с Днем Победы, они связаны с Россией), например, американский фильм „Анора“, который получил пять „Оскаров“, запретили в республике к прокату, потому что актеры живут в России», — пояснил Водо NEWS.ru.

Он также привел пример предстоящего фестиваля уличной музыки в Вильнюсе. Организаторы этого мероприятия известили участников, что, согласно резолюции вильнюсского муниципалитета, нельзя будет исполнять произведения русских композиторов, а также песни на русском языке.

Кто еще и почему выступал против Дня Победы

9 мая 2023 года канцлер Германии Олаф Шольц заявил в Европейском парламенте в Страсбурге, что страны Евросоюза не должны бояться «демонстрации силы» российских войск. Так он прокомментировал прошедший в Москве на Красной площади парад Победы.

«Страны Западной Европы, которые сегодня остались под властью глобалистов, — это закоперщики: Великобритания, Франция и Германия. Они пытаются оспорить итоги Второй мировой войны, особенно Германия, которая считает себя якобы потерпевшей, хотя она — агрессор, который получил по заслугам», — заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы генерал Андрей Гурулев.

Отношение к Дню Победы или к Дню освобождения Германии от фашизма радикально изменилось, поскольку эти памятные даты не подходят сейчас под доктрину «Россия — агрессор», рассказал NEWS.ru экс-депутат бундестага Вальдемар Гердт.

«Если, с одной стороны, вдалбливать в головы граждан Германии и всего мира, что Россия — агрессор, а с другой стороны, праздновать день освобождения от фашизма, в котором Россия сыграла ключевую роль, то это совсем не подходит логике пропаганды», — пояснил он.

По словам германского политолога Александра Рара, в ФРГ есть «определенное неприятие» по отношению к Дню Победы.

«Оно выражается в полном игнорировании данных торжеств. Большая часть немцев всегда относилась к этому дню в лучшем случае нейтрально, а в худшем — как к замене одной диктатуры на другую. Западные немцы, во всяком случае, не праздновали победу советских войск, они радовались победе американских», — пояснил он NEWS.ru.

По его словам, он каждый год присутствует на церемонии возложения венков у Бранденбургских ворот и у памятника Неизвестному Солдату рядом.

«Там собирается значительная часть российской диаспоры. Сегодня там также проходят молебны. Я не вижу, чтобы немецкие власти этому препятствовали. Единственное, что изменилось после начала спецоперации, — георгиевские ленты и советская символика были запрещены», — добавил политолог.

Почему в Европе развязали информационную войну против Дня Победы

Инциденты в День Победы происходили и до начала спецоперации. 9 мая 2018 года в центре Праги проходил митинг против тогдашнего премьер-министра страны Андрея Бабиша. В это время на площади появилась автоколонна празднующих День Победы пражан, на многих машинах была советская символика. Протестующие напали на колонну, но полицейские успели вмешаться. Накануне этого инцидента, в ночь с 7 на 8 мая, неизвестные осквернили памятник советскому маршалу Ивану Коневу в Праге. Монумент облили розовой краской. В МИД России призвали Чехию обеспечить сохранность памятника и наказать виновных. Вместо этого в апреле 2020 года монумент демонтировали.

В Европе идет целенаправленное разрушение истории, дискредитация Великой Победы и вклада СССР, заявил NEWS.ru глава Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.

«Идет устранение от этой Победы Советского Союза и нашей многонациональной Красной армии. Это сегодня происходит в школах, там говорят, что американцы и англичане победили. Сегодня никто не говорит, что французы и другие народы, входящие сегодня в Европейский союз, представляли Вооруженные силы Германии. Из них складывались даже не дивизии, а целые армии. Они понесли больше потери. И теперь их воспринимают как ветеранов, а также выделяют им меры социальной поддержки», — указал он.

По его словам, это информационно-психологическая диверсия в отношении России, которая представляет серьезную угрозу. «Они сначала разрушили Советский Союз, а сейчас пытаются разрушить Россию. Сегодня только наша страна и Белоруссия стоят на прежних позициях. Коррозия смыслов прослеживается даже в других странах — участницах ЕАЭС и СНГ. Там наблюдаются попытки выстроить какую-то свою историческую концепцию. Это большая проблема», — подчеркнул Клинцевич.

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в беседе с NEWS.ru выразил убеждение, что попытки стран Запада переписать историю Второй мировой войны объясняются русофобией их политических элит.

«На Западе знают, что 9 Мая — священная для нашей страны дата. Там видят, как мы сохраняем память о подвиге нашего народа, гордимся своими предками безотносительно политической ситуации в мире. Все это не может не бесить настоящих русофобов, из которых состоят современные элиты на Западе. По большому счету они такими были во все времена. Наши победы им всегда поперек горла!» — заявил Миронов.

Другая причина, по его словам, заключается в самой сути праздника.

«Над кем и над чем мы празднуем победу? Над нацизмом, фашизмом, над захватчиками и поработителями, над теми, кто считал себя людьми первого сорта, а нас — второго. Но ведь ровно эту же идеологию веками и до Гитлера исповедовали на Западе в эпоху колониализма! И исповедуют до сих пор, прикрываясь демократией и правами человека. Слова про „Европу — цветущий сад“ — это классический нацизм! Поэтому не могут они спокойно смотреть, как мы празднуем победу над ними. Но мы будем, и не только 9 мая, но и в другие дни — дни новых побед, которых мы обязательно добьемся!» — добавил политик.